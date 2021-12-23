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Эксперты Sohu рассказали, как США помогли России создать гиперзвуковые ракеты

Россия
Эксперты Sohu рассказали, как США помогли России создать гиперзвуковые ракеты

Все попытки Соединенных Штатов Америки догнать Россию в области создания гиперзвукового оружия или хотя бы сократить разрыв оборачиваются неудачами. Но при этом именно американцы, хоть и непреднамеренно, ускорили создание гиперзвуковых ракет в РФ.

Об этом говорится в очередном материале китайского издания Sohu, перевод которого на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Как напоминают авторы статьи, Россия регулярно проводит успешные испытания своих гиперзвуковых ракет, в то время как все попытки американцев испытать собственный образец заканчиваются провалом.

Самая свежая из череды неудач Пентагона произошла 15 декабря – ракета AGM-183A, которую в США безуспешно пытались запустить в апреле и июле текущего года, так и не смогла отделиться от крыла стратегического бомбардировщика В-52.

Эксперты Sohu рассказали, как США помогли России создать гиперзвуковые ракеты
wikipedia.org  / Public domain / U.S. Air Force / Christopher Okula

По мнению китайских аналитиков, неудачи преследуют конструкторов американских ракет не только потому, что они слишком спешат, пытаясь уложиться в короткие сроки и пренебрегая вдумчивой научно-исследовательской работой. Еще одной ошибкой американских специалистов является стремление запустить прототип ракеты с крыла самолета, так как это осложняет задачу.

«Власти США ранее заявляли, что новая гиперзвуковая ракета AGM-183A поступит на вооружение в 2022 году. Сейчас необходимость довести созданный образец до рабочего состояния вызывает панику, а сделать боевой снаряд и отправить его в войска в следующем году оказалось практически невозможным», — подчеркивают авторы.

В России же, по их словам, к процессу создания гиперзвуковых ракет подошли совсем иначе. Страна не ограничивала своих специалистов во времени, дала им больше свободы, а те в своей работе опирались на конкретные нужды ракетных войск.

Эксперты Sohu рассказали, как США помогли России создать гиперзвуковые ракеты
mda.mil  / 

Одна из поставленных перед российскими специалистами целей заключалась в том, чтобы новая ракета могла обойти все существующие на данный момент западные противоракетные системы. Таким образом именно Соединенные Штаты Америки своими мощными системами ПРО подтолкнули российских ученых и конструкторов к созданию ракет, которые невозможно перехватить, к принципиально новому виду оружия – гиперзвуковому.

А сами США при этом возлагали слишком большие надежды на свои ПРО и упустили время, за что теперь и расплачиваются отставанием от России.

«Поскольку США не старались преодолеть системы ПРО своих противников, они не торопились разрабатывать гиперзвуковые ракеты. Теперь, когда Пентагон начал инвестировать в исследования и разработки, требования к технологиям неизбежно возросли. В настоящее время действительно существует большой разрыв между Соединенными Штатами и Россией с точки зрения гиперзвукового оружия», – отмечают авторы.

В заключение китайские эксперты прогнозируют, что американские конструкторы потратят еще примерно три года на создание гиперзвуковых ракет, которые будут приняты на вооружение армии США.

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