Песков допустил возможность проведения большой пресс-конференции Путина в очном формате

Сложившаяся в России эпидемиологическая ситуация позволяет провести большую конференцию президента страны Владимира Путина в очном формате. Об этом в эфире НТВ заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ситуация с пандемией COVID-19 сейчас находится в относительно стабильном состоянии. К тому же российские специалисты «технологически адаптировались к условиям пандемии».

«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», — заявил Песков.

Проведение пресс-конференции в таком формате гораздо удобнее для всех ее участников. Владимиру Путину гораздо приятнее смотреть на лица людей, а журналистам удобнее задавать вопросы вживую, добавил пресс-секретарь президента РФ.