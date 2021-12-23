Пушков объяснил, почему не стоит верить прогнозам о выходе Польши из ЕС

Только пребывание Польши в составе Евросоюза придает этой стране хоть какой-то политический вес на мировой арене, поэтому она никогда не последует примеру Великобритании и не выйдет из ЕС.

Уверенность в этом в своем Telegram-канале высказал председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению сенатора, предположение, что угрозы Варшавы перестать делать отчисления в общеевропейский бюджет, и непокорность Польши в вопросе превосходства ее Конституции над законами ЕС указывают на стремление страны выйти из Евросоюза, является глубоко ошибочным.

«Польша ни при каких обстоятельствах не выйдет из ЕС: только пребывание в этом союзе сообщает ей хоть какой-то вес в европейской политике. Польша — не Британия», — считает Пушков.

Лишившись членства в Евросоюзе, Польша превратилась бы в «потерянную страну», зажатую между Россией, Белоруссией и остальной Европой, объяснил сенатор. Единственное, по его словам, что останется в этой ситуации у Польши в качестве утешения, это положение страны, на которую США могут опереться в рамках НАТО в Восточной Европе. Но при этом, покинув ЕС, Варшава серьезно ослабит свои позиции в европейской политике.

«Для Польши это худший сценарий. Варшава будет устраивать истерики, угрожать, требовать, возможно, что-то и не платить, но при этом будет продолжать держаться за ЕС обеими руками», — заключил Пушков.

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Напомним, 12 декабря министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что, если руководство Евросоюза действительно лишит его страну финансирования и продолжит давить на нее в вопросе верховенства права, Варшава может приостановить выплату взносов в бюджет ЕС и начать накладывать вето в принимаемые Брюсселем решения.

По мнению ряда экспертов, подобные угрозы представляют собой первый шаг к выходу Польши из Евросоюза, хотя польские политики это отрицают.