Сатановский: планы США устроить в Донбассе провокацию обречены на провал

Россия не допустит повторения в Донбассе сирийского сценария, где американцы устраивали провокации с применением химического оружия. На этот США просчитались, так как российская разведка раскрыла их планы.

Уверенность в этом высказал известный российский политолог Евгений Сатановский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах американской частной военной компании применить на территории Донбасса химическое оружие, а замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин добавил, что донецким властям известно о двух видах отравляющих веществу уже доставленных на Украину.

По мнению Евгения Сатановского, для американцев уже давно стало «классикой жанра» устраивать провокации с химоружием, поэтому появление информации о планах США осуществить подобную операцию в Донбассе не удивляет.

«Так, в Сирии проходили провокации с применением химического оружия, хлора. Это стандартная отработанная схема, она вызывает большой резонанс, пиар, идет по всему миру», — напомнил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Сразу после осуществления провокации, объяснил Сатановский замысел США, СМИ немедленно подхватят эту тему и во всем мире начнется «глобальный наезд» на защитников Донбасса, которых будут обвинять в использовании запрещенных веществ. В результате Киев может получить видимость «официального» повода для военного наступления на территорию Луганской и Донецкой народных республик.

Но теперь, после того, как российская разведка раскрыла информацию о подготовке провокации, американский маневр уже не возымеет такого эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне и в Киеве.

Сам Евгений Сатановский, как он подчеркнул, полностью верит словам министра обороны.

«У нас очень серьезно с этим направлением работает разведка. У современных средств наблюдения есть такая возможность. Шойгу, когда что-то говорит, ему я верю на 100%», — заключил политолог.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Напомним, ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил, что Киев может использовать против Донбасса крымскую стратегию, перекрыв или даже отравив поступающую туда воду, и тогда в ДНР и ЛНР наступит гуманитарная катастрофа.