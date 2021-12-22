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Испанские читатели El País поддержали выступление Путина на заседании коллегии Минобороны

Политика
Испанские читатели El País поддержали выступление Путина на заседании коллегии Минобороны

Россия страдает от западных «стервятников», которые пытаются разорвать крупнейшую страну на куски. К такому выводу пришли читатели испанской газеты El País после выступления президента РФ Владимира Путина.

Глава российского государства 21 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Во время выступления он заявил о сложной военно-политической обстановке в мире. В частности, по его словам, серьезную озабоченность вызывает наращивание военной группировки США и НАТО близ российских границ.

Пользователи испанского сегмента интернета сделали вывод, что россиянам есть за что чувствовать себя ущемленной. Они раскритиковали страны Запада, сравнив их с хищной птицей, а РФ — с медведем.

«Медведь ранен, но у него огромные клыки и когти. А капиталистический мир умеет наживаться только на падали», — подчеркнул юзер с ником The man From.

«Пусть в Испанию приезжает, уверен, нам тогда станет лучше, чем сейчас», — написал другой пользователь.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее призвала стремиться к диалогу с Москвой в «нормандском формате» и Совете Россия — НАТО. По ее мнению, «большой кризис», с которым столкнулось мировое сообщество, можно решить только путем переговоров.

#путин #испания #президент