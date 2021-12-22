Испанские читатели El País поддержали выступление Путина на заседании коллегии Минобороны

Россия страдает от западных «стервятников», которые пытаются разорвать крупнейшую страну на куски. К такому выводу пришли читатели испанской газеты El País после выступления президента РФ Владимира Путина.

Глава российского государства 21 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Во время выступления он заявил о сложной военно-политической обстановке в мире. В частности, по его словам, серьезную озабоченность вызывает наращивание военной группировки США и НАТО близ российских границ.

Пользователи испанского сегмента интернета сделали вывод, что россиянам есть за что чувствовать себя ущемленной. Они раскритиковали страны Запада, сравнив их с хищной птицей, а РФ — с медведем.

«Медведь ранен, но у него огромные клыки и когти. А капиталистический мир умеет наживаться только на падали», — подчеркнул юзер с ником The man From.

«Пусть в Испанию приезжает, уверен, нам тогда станет лучше, чем сейчас», — написал другой пользователь.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее призвала стремиться к диалогу с Москвой в «нормандском формате» и Совете Россия — НАТО. По ее мнению, «большой кризис», с которым столкнулось мировое сообщество, можно решить только путем переговоров.