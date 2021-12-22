Российский экологический оператор составил рейтинг региональных операторов по обращению с ТКО

Рейтинг оценки работы региональных операторов с твердыми коммунальными отходами представил РЭО, в него вошли 20 компаний.

Первые строчки списка занимают операторы Подмосковья, на третьей — Брянская область. Региональный Экологический оператор (РЭО) планирует публиковать такой рейтинг ежегодно.

«Рейтинг дает возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Операторов оценивали по таким критериям: собираемость платежей, работа с волонтерскими движениями, проведение просветительских акций, уровень удовлетворенности населения качеством услуг и охват населения платежами. Рейтинг включал в себя статистические данные и результаты социологического опроса, сообщает телеканал «360».