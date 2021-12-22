Власти Петербурга не справляются с сохранением исторического наследия города

Разрушение исторических зданий в центре Санкт-Петербурга — проблема не новая, однако от этого она не становится менее актуальной. Федеральное агентство новостей выяснило, что мешает привести городскую архитектуру в порядок.

Если с сохранением исторического наследия, особенно «открыточных» видов Северной столицы, все более-менее нормально, то фоновая архитектура имеет ряд проблем. Неравнодушные горожане постоянно обращают внимание на разрушающиеся здания, однако это явление носит настолько массовый характер, что все случаи невозможно перечислить. Кроме того, ситуация усугубляется еще и тем, что администрация Александра Беглова демонстрирует, можно сказать, равнодушие к сохранению исторического облика Петербурга, о чем свидетельствуют оставленные без ответа обращения местных жителей.

Социолог Максим Шугалей недавно выпустил книгу «Утраченный Петербург». Как рассказал ученый, многие петербуржцы в силу привычки уже не замечают разрушений, которые происходят буквально ежедневно.

«Проблем, безусловно, много — они были раньше, есть они и сейчас. Какие-то проблемы удалось решить, но вместо них появились новые. Есть немало сложностей с домами — историческими памятниками, которые разрушаются, горят, как, например, дом Чубакова. Есть проблемы со статусом зданий — далеко не все исторические постройки признаются городскими чиновниками таковыми. И, разумеется, в Петербурге есть общие проблемы, связанные с градостроительной политикой в целом, не только в историческом центре», — прокомментировал ситуацию экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Он отметил, что в последнее время в городе все чаще отменяются общественные слушания по градостроительным вопросам. Особенно отчетливо это стало заметно в преддверии утверждения нового генплана Петербурга, который будет принят онлайн.