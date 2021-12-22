Ясновидящий Яцковский предсказал появление временной валюты в Европе из-за «гиперинфляции»

Следующий год принесет жителям Европы зловещие проблемы. О том, что именно настигнет эту часть света в последующие 365 дней, рассказал знаменитый ясновидящий из Польши Кшиштоф Яцковский.

Предсказатель уверен, что накопившиеся проблемы сделают Европу еще более непредсказуемой. По его словам, люди столкнутся с «гиперинфляцией» — почти все товары и продукты питания сильно подорожают, начнется тотальный дефицит, а работа государственных институтов будет идти со сбоями.

Кшиштоф Яцковский не исключил, что в 2022 году деньги в Европе буквально обесценятся. Так, будет внедрена временная электронная валюта. Она будет похожа на нечто среднее между деньгами и талонами на еду и топливо.

В пророчестве говорится, что будущий кризис рискует обернуться переформатированием власти и объединением некоторых регионов Европы. Как считает польский провидец, в ЕС будут происходить политические процессы, которые раньше нельзя было даже представить.

Неспокойный год ранее был предсказан и жителям России. По мнению игумена Анатолия Берестова, планету в грядущем году ждет «очень печальный конец». Избежать его можно через долгий путь к вере, который выстроит связь между человеком и богом, подчеркнул священнослужитель.