В Госдуме предложили ужесточить госконтроль за выдачей разрешения на оружие

Депутаты от «Единой России» внесли к Госдуму законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД. Об этом сообщил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Данные о причастности к организованной преступности или о намерении использовать оружие в незаконных целях будет являться основанием для отказа в выдаче разрешения. Новую заявку можно будет подать через год.

«В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что поправки являются административно-предупредительными мерами для обеспечения безопасности граждан.