Бердичевский: Киев может устроить Донбассу гуманитарную катастрофу

Киев, желая навредить Донбассу, может пойти по крымскому сценарию, где Украина организовала водную блокаду отделившегося от нее полуострова. Поэтому сейчас Луганская и Донецкая народные республики могут ожидать от украинских властей чего угодно.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» высказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании готовятся осуществить на Востоке Украины провокацию с химическим оружием.

«Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», — предупредил Владислав Бердичевский в связи с этим.

Как напомнил донецкий депутат, ранее Украина уже перекрыла подачу пресной воды полуострову Крым, отомстив таким образом крымчанам, проголосовавшим на референдуме за воссоединение с Россией.

«И сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре. Среди инструкторов есть представители Канады, Великобритании и Польши», — добавил Бердичевский.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Вальдамирова

Напомним, ранее предупреждение Сергея Шойгу прокомментировал также замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, который заявил в эфире телепередачи «60 минут», что американцы уже доставили на Украину два типа химоружия.

По его словам, в ноябре текущего года в восточные регионы Украины были доставлены вызывающий паралич «Ботулоксин» и антидот к нему. Боевое вещество находится в 40-миллиметровых контейнерах и может быть применено с использованием гранатометов или беспилотных летательных аппаратов.

А затем Украина получила контейнеры с отравляющим веществом в виде аэрозоля, добавил Басурин. Сначала 300 кг этого вещества было доставлено в Мариуполь, а потом оно было перенаправлено в Харьковскую область и сейчас хранится на артиллерийских складах неподалеку от Славянска.