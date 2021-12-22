Чубайс не сдержал эмоций в ответе на вопрос о стоимости электроэнергии

Спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс во время выступления на конференции «Будущее возобновляемой энергетики России» заявил, что в стране постоянно снижаются цены на ресурс. Он опубликовал видео с мероприятия на своей странице в соцсети Facebook.

Чубайс поздравил всех с днем энергетика и заметил, что тарифы для российской промышленности в три-четыре раза ниже, чем в Европе. А проведенная в 2008 году реформа электроэнергетики позволила снять ограничения по росту экономики до 2035 года. По его словам, из-за инфляции цены на электричество постоянно идут на спад.

«Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов в реальном измерении. Блин, что еще-то надо, ребята?» — заявил он

Чубайс обратил внимание, что реформа помогла привлечь 30 млрд долларов в качестве инвестиций. По его мнению, Россия смогла создать резервы мощностей, которые позволять провести модернизацию уже существующих предприятий.