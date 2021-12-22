Глава МИД России Лавров заявил, что генсеку НАТО Столтенбергу пора уйти в отставку

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не справляется со своими обязанностями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

В основе евроатлантической безопасности лежат принципы, которым должны следовать мировые страны. Однако эти положения не всегда выполняются. Если Столтенберг считает, что государства НАТО могут обходить основы, то ему пора уйти в отставку, добавил Лавров.

«В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств. В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других», — говорится в комментарии министра.

Ранее Столтенберг заявил, что решение Украины присоединиться к Альянсу не является предметом переговоров с Россией. Такое мнение политик высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ в Брюсселе.