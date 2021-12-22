Полковник МВД Лобарев одобрил законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов и тех, кто совершил преступление в отношении двух и более детей. На эту тему высказался глава Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов РФ, полковник МВД России в отставке Алексей Лобарев в эфире Медиагруппы «Патриот».

Алексей Лобарев одобрил данную инициативу и назвал ее правильной. Полковник МВД России в отставке считает, что болезнь педофилов не лечится, и на свободе они представляют серьезную угрозу для детей: именно поэтому таких людей стоит изолировать от общества. При этом он отметил важность грамотного расследования преступления.

«На сегодня надо определиться и точно доказать, что этот человек преступник. <...> Должно быть точно квалифицировано данное преступление», — подчеркнул эксперт.

Лобарев обратил внимание и на психологический аспект педофилии. Полковник считает, что некоторые злоумышленники с самого начала осознают свой преступный умысел, но не знают, к кому обратиться за помощью. Поэтому, считает эксперт, таким людям необходимо оказывать психологическую помощь, проводя тем самым профилактику подобных правонарушений.