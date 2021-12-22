Боевик «Гранит» российские зрители увидят в конце декабря

В социальных сетях объявлена дата выхода российского фильма «Гранит», премьера состоится 28 декабря в 23.40 на НТВ.

«Гранит» — история командира российских инструкторов с одноименным позывным, прибывшего со своим небольшим отрядом в Мозамбик для обучения местной армии в борьбе с террористами «Исламского государства»1 (запрещенная в России организация).

Сюжет разворачивается на фоне семейной драмы – «Боевики «ИГ»1 полностью уничтожают деревню тринадцатилетнего Жозе и его старшего брата Луиша и предлагают парням вступить в их ряды, иначе их постигнет та же участь. Луиш соглашается вопреки возражениям брата».

Группа Гранита находит в джунглях Жозе, сбежавшего от боевиков. Но мальчик не может отомстить убийцам и раскрыть их местоположение, так как тогда и его старший брат окажется под ударом.

кадр из фильма «Гранит» /

Внимательные зрители, изучившие официальный трейлер, заметили в нем персонажей кинокартины «Турист». Предыдущий фильм из цепочки историй, повествующих о работе российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» — полюбился отечественному зрителю. Теперь им предстоит оценить новую ленту режиссера Дениса Нейманда («Трасса смерти», «Антикиллер», «ВМаяковский», «Шугалей»), где действия разворачиваются в 2019 г. В Мозамбике.

Главные роли исполнили Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации