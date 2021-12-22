Интеллектуальная транспортная система будет внедрена в Сургуте в течение пяти лет

В Сургуте продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы «умных» светофоров, которые призваны отслеживать интенсивность транспортных потоков и регулировать зеленый свет.

В 2021 году 42 светофора уже модернизировали, но подключать на новый режим будут весной 2022, сообщает портал Ugra-news. Сейчас подрядчики сдают заказчику выполненные работы, после чего IT- специалисты займутся отладкой контроллеров, затем светофоры подключат к интеллектуальной системе.

Директор сургутского предприятия «Горсвет» рассказал, что завершена самая трудоемкая часть проекта, и уже в следующем году в режиме онлайн можно будет укорачивать или продлевать фазы зеленого сигнала светофора в зависимости от потребности транспорта.

На внедрение интеллектуальной транспортной системы потрачено 80 млн рублей, а всего в Сургуте на новые технологии планируется выделить 400 млн рублей в течение пяти лет.