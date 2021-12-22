Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада записала видеообращение к председателю Совета по правам человека ООН Нажат Шамим Хан и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Кристин Линде. Она призвала обратить внимание на ситуацию в Донбассе.

В обращении, опубликованном российским ФБР, Тэрада напомнила о грубом нарушении прав человека в Донбассе, которое наблюдалось в период с 2014 по 2016 год. По словам главы Фонда, ответственность за эти действия лежит на украинских силовиках. Директор Фонда борьбы с репрессиями призвала мировую общественность обратить внимание на эту проблему.

«По нашей оценке, действия украинской армии в указанный период имеют все признаки геноцида по определению Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», — подчеркнула Тэрада.

Глава российского ФБР указала со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, что число пострадавших и погибших из-за конфликта на юго-востоке Украины составило от 42,5 до 44,5 тысячи. Из них более 13 тысяч человек лишились жизни, при этом почти 4 тысячи жертв — это гражданские лица, передает ФАН. Среди мирных жителей ранения получили от 7 до 9 тысяч, отметила Тэрада.

Как подчеркнула директор Фонда борьбы с репрессиями, существуют многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных украинскими военными в Донбассе. Например, они представлены в книге Максима Григорьева «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014–2016)». В этом расследовании есть свидетельства пыток, избиений и похищений мирных граждан.

«По словам свидетелей, в некоторых случаях силовики употребляли алкоголь и психоактивные вещества», — отметила Тэрада.

В связи с этими фактами российский ФБР требует, чтобы ОБСЕ провела всестороннее и беспристрастное международное расследование военных преступлений в ЛНР и ДНР. Кроме того, глава Фонда призвала привлечь всех военных преступников к ответственности.