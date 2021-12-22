Рожин: Вклад российских инструкторов в обучение армии ЦАР укрепил отношения между Банги и Москвой

Высокая результативность отечественных специалистов привела к значительному укреплению отношений между Центральноафриканской Республикой и Россией, считает создатель Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

Год назад, 22 декабря 2020 года, в ЦАР прибыли дополнительно 300 инструкторов. Власти республики попросили у Москвы оказать поддержку в связи с активизацией боевиков на территории африканского государства. Кремль не отказал дружественной стране и оказал необходимую помощь.

«Россия, выходящая на рынок с возможностью предоставить полный пакет обеспечения безопасности, выглядит очень выигрышно в сравнении с МИНУСКА. Наши инструкторы начали успешно решать проблемы в ЦАР и это повысило их имидж в народе и даже за пределами республики. Если такая тенденция сохранится, Россия будет иметь большие возможности по расширению сфер влияния за счет того, что она хорошо делает свою работу и не навязывает местным правительствам какие-то идеологические или политические условия», — подчеркнул военный эксперт.

Успехи россиян не остались без внимания. Пресс-секретарь лидера ЦАР Альберт Ялоке Мокпем положительно отозвался о деятельности отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера»:

«Партнерство Банги и Москвы принесло хорошие плоды как в военной сфере, так и в вопросах культуры и экономики. У нас есть отличный пример взаимодействия со специалистами из России. Их боевой опыт и компетенции позволяют сделать наши вооруженные силы сильнейшими на континенте. И народ это видит, поэтому можно говорить о полном взаимопонимании и единстве населения с властью».

Также результативность россиян высоко оценил президент страны Фостен-Арканж Туадера. Лидер ЦАР подчеркнул, что вклад россиян сыграл неоценимую роль в восстановление государства.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию, которая помогла нашим вооруженным силам уничтожить большинство боевиков из «Коалиции патриотов за перемены». Бандформирования хотели уничтожить дорожно-транспортные коммуникации между нашей республикой и Камеруном. Но военнослужащие FACA и россияне смогли помешать этому. Теперь дороги в безопасности. Наше сотрудничество началось еще в шестидесятых годах. Мы рассматриваем Россию как надежного партнера и друга, потому что она согласилась поддержать нас в трудную минуту», — сообщил Туадера в интервью телеканалу RT.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Председатель Национального собрания Симплис Матье Саранджи вручил главе Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) и руководителю российских инструкторов в ЦАР Александру Иванову государственную грамоту с благодарностью.

«В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками. От имени всех народных избранников Центральноафриканской Республики и от своего лично я выражаю Вам наши искренние поздравления за вашу храбрость, а также нашу неизменную поддержку в продолжении вашей благородной миссии, чьи результаты признаны народом, который мы имеем честь представлять в Национальной Ассамблее. Примите уверения в моем самом высоком уважении», — написано в грамоте.

Одним из жестов признательности стала установка памятника россиянам и бойцам национальной армии. В центре композиции расположились отечественные инструкторы, по бокам от них — бойцы правительственных войск, позади — женщина с ребенком. Культурный объект стал популярен среди местных жителей, которые до сих пор в больших количествах приходят посмотреть на национальную достопримечательность.