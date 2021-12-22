Журналист Метер провел параллель между смелым поведением России и сдвигом сил в Европе

Российская сторона не блефует, когда заявляет о правах на безопасность своих границ. Таким мнением поделился журналист Зоран Метер в материале для издания Geopolitika.news.

Автор статьи провел параллель между смелым поведением Москвы на международной арене и изменениями в Европе. Он считает, что требования РФ по безопасности вызвало тектонический сдвиг сил в Европе. Российская сторона перешла от вечной обороны к дипломатическому наступлению, объяснил Метер.

«Теперь «игра» полностью изменилась, а коллективный Запад к такому не привык. Отсюда и очевидный разлад, а также противоречащие друг другу заявления западных руководителей, комментирующих российское предложение», — пишет автор.

Часть европейских государств настаивает на усилении конфронтации с Кремлем, другая призывает к паузе для дальнейшего продолжения диалога. Что касается США, то сейчас они находятся в достаточно комфортном положении. В настоящий момент их должна интересовать только собственная репутация. Кроме того, журналист спрогнозировал развитие российско-американских отношений. Вашингтон не хочет и никогда не дойдет до военного столкновения с Москвой, подытожил Метер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил проведение переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена до конца текущего года. Однако четких договоренностей по этому вопросу сейчас нет.