Игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщило, что игроки клубов не станут участниками Олимпийских игр, которые пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.

Соответствующее решение в НХЛ приняли на фоне сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса. Эту информацию подтвердили в пресс-службе спортивной организации.

Проведение хоккейного турнира в рамках Олимпиады-2022 запланировано на дни с 9 по 20 февраля следующего года. Его участниками станут 12 сборных, в том числе и российская команда. В роли оппонентов россиян в группе B выступят игроки из Дании, Швейцарии и Чехии.