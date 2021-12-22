Историка-расчленителя Соколова перевели из СИЗО в колонию с бильярдом и камином

Обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки экс-доцент СПбГУ Олег Соколов переведен из СИЗО в ИК-6. Об этом рассказало издание KP.RU. Напомним, что ранее суд приговорил мужчину к 12,5 годам колонии строгого режима.

Согласно данным издания, будущее место отбывания наказания Соколова имеет все необходимое для комфортной жизни. В некоторых помещениях положена мраморная плитка, а внутри есть стиральные машины, телевизор и даже напоминающее камин устройство. Кроме того, осужденные смогут посещать храм, бильярдную и баскетбольную площадку.

Также на территории колонии находится магазин, где заключенные смогут «по демократическим ценам» приобрести такие продукты, как сырную нарезку, свиную шейку, балык, шпик, разные виды колбас и сладости.

Напомним, что Олег Соколов приревновал свою аспирантку, с которой состоял в отношениях, и выпустил в нее четыре пули. После этого экс-доцент СПбГУ расчленил тело возлюбленной и выбросил останки в реку.