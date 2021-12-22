Секретный военный самолет США был замечен у границ России

В 60 километрах от российской границы замечен секретный экспериментальный самолет ВВС США Bombardier Challenger 650 Artemis, сообщает издание Avia.pro.

Отмечается, что такая авиация способна собирать сведения о работе систем ПВО и даже воздействовать на них, а также «шпионить» за радиолокационными станциями, флотом и так далее. Цель американских ВВС не уточняется, но на фоне обострения дипломатических отношений Москвы и Вашингтона подобные полеты вызывают опасения.

«При этом, учитывая специфику данного борта, существует серьезный риск того, что США предпринимают попытки вмешаться в работу российских средств обороны, хотя каких-либо официальных комментариев на этот счет пока что нет», — отмечают журналисты издания.

Впервые Пентагон протестировал Bombardier Challenger 650 Artemis во время июньских учений в Балтийском регионе. Тогда борт появился в районе Калининграда, но не стал сюрпризом для российской системы противовоздушной обороны.

Точные характеристики самолета засекречены, однако известно, что он превосходит другие самолеты-разведчики США и создан на основе бизнес-джета.

Ранее российские моряки обнаружили скрывавшийся в Черном море фрегат ВМС Франции «Овернь», тайно вошедшее в акваторию и отправившееся к берегам Украины. Примечательно, что никаких предупреждений со стороны французского командования не поступало. Подробнее — в нашей статье.