Россия могла пойти по пути интеграции с Западом, однако надменная и неуклюжая политика США похоронила амбициозный проект. Об этом заявил обозреватель портала 19fortyfive, американский политолог Тед Карпентер.

По мнению Карпентера, молодое российское государство после распада СССР было готово к предложениям о развитии интеграционных проектов и превращении в часть единого коллективного Запада. Однако вместо уважительного отношения к Москве, Вашингтон решил пойти по пути публичных унижений и оскорблений, чем допустил сразу три главных ошибки.

Первой стало вторжение в Югославию. Второй — демонстрационная интервенция сил НАТО в Боснию и Косово. Наконец, самым неосмотрительным шагом стало принятие в состав НАТО таких стран как Польша, Чехия и Сербия. после этого Москва окончательно перешла в оборонительную позицию, а пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции были скомпрометированы, заключает Карпентер.

«Сложно представить себе, чтобы расширение самого мощного военного объединения за всю историю к границам ослабевшей великой державы воспринималось как дружественный акт», — заключил Тед Карпентер.

С момента обострения отношений между Россией и Западом Москва находится под жестким политическим и экономическим прессингом со стороны Вашингтона. Как результат, Кремль принял решение о переходе на политику импортозамещения. Это решение возмутило американских чиновников: по их мнению, такой подход нарушает правила ВТО о свободе конкуренции.