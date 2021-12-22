Иномарка въехала в стену часового магазина на Большом проспекте в Петербурге

На Большом проспекте Васильевского острова произошла серьезная авария с участием трех иномарок, в результате которой BMW въехал в стену магазина часов «Ника». О произошедшем очевидцы рассказали в социальных сетях.

Судя по видеозаписи, которую опубликовали в тематической группе во «ВКонтакте», участниками дорожного инцидента стали еще две иномарки, одна из которых — такси. В результате наибольшие повреждения получила BMW. Причины и обстоятельства неизвестны. Информации о пострадавших пока не поступало.

Стоит отметить, что с наступлением зимы в Петербурге растет количество ДТП. Водители страдают от покрытых наледью дорог, а коммунальные службы не торопятся выполнять свои обязанности. Подобное повторяется из года в год. При этом губернатор Александр Беглов каждый раз уверяет горожан, что город полностью готов к зиме.