Представитель РФ в диалоге по Донбассу Грызлов может стать послом в Белоруссии

Депутаты Государственной думы поддержали смену российского посла в Белоруссии. Им может стать представитель Москвы в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

Грызлов может приступить к исполнению новых обязанностей до конца года. Сейчас должность посла занимает Евгений Лукьянов, который был назначен в марте 2021 года.

«Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ», — сообщил источник «Интерфакса».

Грызлов также является руководителем высшего совета партии «Единая Россия». Ранее он работал в правительстве в качестве министра внутренних дел и в Госдуме — как председатель.