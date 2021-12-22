WSJ: непреклонная позиция канцлера ФРГ Шольца по «СП-2» подрывает давление США на Россию

США продолжают политику антироссийских выпадов на мировой арене и постоянного давления на Москву, однако новый канцлер ФРГ Олаф Шольц может разрушить хитрые схемы Белого дома своим упрямством. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Бретт Форрестер.

По мнению Форрестера, Шольц рискует стать настоящей костью в горле американскому истеблишменту. Причина — в непреклонной позиции немецкого политика по газопроводу «Северный поток — 2». Несмотря на все заверения главы МИД ФРГ Анналены Бербок в том, что трансбалтийская труба будет заблокирована в случае «повышения напряженности», сам председатель кабмина не дает вовлечь себя в противостояние США и России. Для немецкого политика «СП-2» — это в первую очередь коммерческий проект. Такая линия поведения становится главными препятствием Белого в давлении на Кремль, отмечает автор WSJ.

«Соединенные Штаты рассматривают газопровод "Северный поток — 2" как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества», — напомнил Форрестер слова ассистента госсекретаря США Карен Донфрид.

Вопрос «Северного потока — 2» остается поводом для ожесточенных дискуссий не только на мировой арене, но и внутри самих Соединенных Штатов. Ранее один из главных противников трансбалтийского проекта сенатор Тед Круз вступил в эмоциональную перепалку с конгрессменом Эриком Сволвеллом из-за трубопровода.