Петербургский общепит сомневается в работе на Новый год из-за непоследовательности Смольного

Заведениям общественного питания Северной столицы разрешили работать в новогоднюю ночь, но неожиданное постановление Смольного шокировало бизнесменов и выбило их из колеи. Об этом пишет издание «Невские новости».

Петербургские кафе и рестораны смогут принимать гостей в ночь на 1 января, но информация об этом дошла до местных предпринимателей слишком поздно — многие оказались не готовы к такому развитию событий, а до главного зимнего праздника остается не так много времени.

Власти Культурной столицы объявили, что общественный транспорт также будет функционировать на Новый год. Правительство также проинформировало граждан, что общепиту позволят не закрываться в новогоднюю ночь.

Тем не менее на положительный, с первого взгляда посыл, рестораторы отреагировали волной негатива. Бизнесмены в один голос заявляют, что городские власти слишком долго определялись с решением, а их метания ввели в заблуждение — многие уже отказались от идеи работать в Новый год.

«Мы делаем это в постоянном режиме, я не могу вспомнить ни одного момента за последнее время, чтобы мы не писали какие-то обращения. Так или иначе каждое обращение рассматривается городской властью и это занимает время. Еще неделю назад было отправлено предложение о том, чтобы гости могли посещать заведения после 23:00 при условии предъявления QR-кодов и в том случае, когда у предприятия вакцинировано 90% сотрудников», — указывает на постоянные обращения к властям с просьбой работать в праздник Павел Штейнлухт, совладелец Terminal bar, Schengen и ряда других заведений.

Отсутствие каких-либо конкретных данных от Смольного в течение декабря привело к безвыходной ситуации, поэтому решение не работать было принято сетью петербургских пивных «Толстый фраер».

«Мы в любом случае не будем работать. Работа до 00 часов ночи нас не устроит. Праздника на Дворцовой не будет, мы не думаем, что люди будут гулять, и для себя приняли решение закрыться. Хотя мы находимся близко к Невскому и есть удачный опыт работы в новогоднюю ночь, в этом году — смысла нет», — говорит совладелец сети Надежда Любинина.

Нельзя работать в таком режиме, когда условия и правила игры меняются каждый день. Бизнес не может существовать в подобных условиях, он не может бездумно рисковать и работать себе в убыток, констатировал совладелец сети бельгийских пабов KwakInn Владимир Постниченко.

Вопросы регулирования деятельности бизнеса — не единственное, что не удается петербургской администрации во главе с губернатором Александром Бегловым. Недавно градоначальник признал, что уборка снега в городе полностью провалилась из-за «слабого контроля».