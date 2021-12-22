Реакция США на импортозамещение в России вызвала недоумение сенатора Джабарова

Из-за российской политики импортозамещения все сильнее страдают бизнесмены и простые рабочие в США, сообщает 60tv.ru.

Объем торговли между Америкой и Россией продолжает снижаться. В США стали искать выход из ситуации и размышлять, как вернуть экспорт на российский рынок. Это вызвало недоумение у сенатора Совфеда Владимира Джабарова.

«Меня поражает особый цинизм американцев в этом вопросе. Кто начинал политику санкций? Не мы же это придумали! Они ввели все эти ограничения, мы им ответили. Причем не в полной мере, а насколько смогли. И оказывается, мы опять виноваты. У сильного всегда бессильный виноват, вот они и пытаются сделать нас бессильными, но они так и не поняли, что времена поменялись», — заявил Джабаров.

Сенатор напомнил, что Россию сложно испугать санкциями, перспективой расширения НАТО или еще чем-либо. Когда отношения между Россией и США обострились, в РФ стали развивать свою промышленность и решать экономические вопросы. Россия передала США конкретное предложение о сотрудничестве. Если американцы хотят мира и благополучия, предложение будет обсуждаться во время переговоров.