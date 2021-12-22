Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге стремительно растет

Ежедневно жителей Петербурга сотнями госпитализируют с коронавирусной инфекцией в стационары города. Показатель распространения инфекции в Северной столице превысил норму.

В Санкт-Петербурге развернуто более восьми тысяч коек для инфицированных больных, из которых уже 62% заняты пациентами с коронавирусом. За последние сутки в стационары города были отправлены 408 зараженных. В реанимациях остаются 586 жителей Петербурга, из которых 53% требуется искусственная вентиляция легких.

На дому лечатся от COVID-19 25 446 петербуржцев. По данным ежедневной справки Смольного об эпидемиологической ситуации в городе, текущий коэффициент распространения инфекции в Северной столице составляет 1,02, при норме в 1.

Ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в городе не останавливает власти от утверждений, что все находится под контролем. Также Губернатор Александр Беглов считает, что достичь коллективного иммунитета в Петербурге удастся в январе 2022 года.