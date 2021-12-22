Норкин указал на доход Зеленского от трансляции сериала «Сваты» на российском телевидении

Способы президента Украины Владимира Зеленского зарабатывать деньги расходятся с его политикой на уровне государства. Об этом заявил телеведущий Андрей Норкин.

Студия «Квартал 95», которая принадлежит Зеленскому, до сих пор продолжает зарабатывать на продаже своих шоу российскому телевидению. Тема стала вновь актуальной на фоне выхода седьмого сезона сериала «Сваты».

С 27 декабря проект вновь будет транслироваться на телеканале «Россия-1». Отдельные украинские депутаты считают этот бизнес нарушением санкций. В их числе политики Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко, указал Норкин.

В споре с экспертами телеведущий раскрыл неудобную правду о доходах Зеленского. Вместе с тем Киев в сфере кинематографа тщательно соблюдает собственные санкции. Комедия «Ржевский против Наполеона» не была показана на украинском телевидении из-за персонажа запрещенного в стране актера Юрия Гальцева. Сам Зеленский играл в картине французского императора.

До ноября в списке ограничений находился и Федор Добронравов, который принимает участие в «Сватах». Однако это не помешало продолжить проект в том же составе. Норкин добавил, что в титрах Зеленский был указан как один из создателей сериала.

«Тут есть один нюанс. Мы покупаем этот хороший культурный продукт, который произвел человек, руководящий своей страной так, что каждый день каким только количеством *** (нечистот. – Прим.ред.) нас не поливает. Деньги-то он получает за это. Наверно, существует ведомость, где написано: продюсер сериала «Сваты"», — подытожил Норкин.

Ранее Зеленский выступил за санкции в отношении России. По его словам, ограничительные меры следует вводить превентивно, а не постфактум.