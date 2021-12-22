Готовящиеся санкции США против РФ породили раскол в Белом доме

В США подготовили для России очередной пакет «беспрецедентных» санкций. В частности, американцы планируют ограничить поставки в РФ смартфонов, а также основных запчастей для самолетов и автомобилей, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Новые ограничения пополнят коллекцию санкций в «листе ожидания» Вашингтона. Он создан на случай «вторжения» России на Украину. Напомним, фейк о якобы готовящемся нападении американские СМИ начали распространять еще в ноябре. «Сенсация» вызвала переполох не только в Киеве, но и в большинстве европейских стран. Кремль не раз опровергал эти слухи, однако за границей прислушиваться к Москве не хотят.

Соединенные Штаты тем временем продолжают активную информационную кампанию против России. Заслуга в этом не столько президента Джозефа Байдена, сколько Демократической партии, не все члены которой одобряют «прагматику» хозяина Белого дома в отношении РФ.

youtube.com /

Об этом «Политике Сегодня» рассказал руководитель финансового и экономического направления в Институте современного развития, политолог Никита Масленников. По его словам, идея Байдена провести переговоры между Россией и НАТО по «гарантиям безопасности» понравилась далеко не всем его сторонникам. Это означает, что прямо сейчас Демпартия и команда Джо Байдена стоят на грани серьезного раскола.

«Такого рода инициативами пытаются испортить все что можно внутри страны. Эти сигналы о разногласиях в партии Байдена дадут специалистам очень много пищи для размышлений», – объяснил эксперт.

Масленников добавил, что санкции, о которых говорят в Вашингтоне, нельзя «принимать на веру» или считать признаками готовности к решительным действиям. Это лишь продолжение информационной атаки на Москву.

Яркое тому доказательство – угрозы отключения РФ от международной платежной системы SWIFT. Многие эксперты неоднократно заявляли, что применение этой санкции больно ударит не столько по России, сколько по самим Соединенным Штатам и их экономическим партнерам. В конечном счете это признали даже в Белом доме.