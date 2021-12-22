Международная группа ученых опубликовала описание яйца динозавра со скелетом эмбриона внутри

Группа ученых из Китая, Великобритании и Канады провела исследование ископаемого яйца с сохранившимся скелетом эмбриона внутри.

Окаменелость обнаружили на юге Китая. Ученые выяснили, что его возраст 72-66 миллионов лет, и принадлежит оно представителю пернатых динозавров-теропод — овирапторозавру. Исследователи нарекли плод «малыш Инлян», работу опубликовали в журнале iScience.

«Эмбрионы динозавров — одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные. Мы очень взволнованы открытием «малыша Инляна». Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров», — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи Вайсум Ма из Бирмингемского университета.

Ученые отметили необычное положение эмбриона, которе раньше не замечали у зародышей ископаемых. Его поза была похожа на ту, что принимают эмбрионы современных птиц перед вылуплением. В длину «малыш Инлян» имеет 27 сантиметров, яйцо в длину достигает 17 сантиметров.

На севере Англии палеонтологи обнаружили останки многоножки трехметровой длины. Эксперты отнесли беспозвоночное к разряду артоплевр, сообщает телеканал «360».