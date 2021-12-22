Петербуржцы продолжают жаловаться на падающие с крыш глыбы льда

Очевидцы сняли на видео припаркованные автомобили в центре Петербурга, на которые упала глыба льда и снега с одной из крыш в центре Петербурга.

Плохая работа коммунальщиков привела к тому, что владельцам машин пришлось переживать из-за разбитых стекол, понеся значительный денежный урон. Сорвавшиеся со здания глыбы повредили лобовые и задние стекла, некоторым автомобилям они пробили капот и испортили фары.

Видео с разбитыми автомобилями появилось в группе «Наш дом — Невский район» социальной сети «Вконтакте». Любой желающий может посмотреть обвал снега и льда, который случился из-за некачественной уборке крыши дома.

Вопрос, кто возместит пострадавшим нанесенный ущерб, пока остается без ответа. В этот раз повезло, что пострадало только имущество, но ведь снег мог упасть и на проходивших мимо людей. К работе коммунальных служб Северной столицы остается много претензий, несмотря на все заявления губернатора Александра Беглова о новой закупленной технике.