Песков назвал оправданной реакцию Кадырова на появление парка имени Дудаева в Турции

Реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на решение властей Турции назвать парк в городе Корфез в честь террориста Джохара Дудаева вполне оправдана. Такую точку зрения обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Москва уже связывалась с Анкарой по дипломатическим каналам. Как отметил Песков, до турецких коллег было доведено, что в России, мягко говоря, не одобряют подобные названия территорий.

«Конечно, это весьма болезненное решение для всех чеченцев, для Чеченской Республики, поэтому такая эмоциональная реакция вполне понятна», — объяснил Песков, комментируя недавнее заявление Кадырова на эту тему.

Кадыров ранее обратился в МИД России с просьбой принять упреждающие меры против Турции в связи с ее решением по названию парка. По мнению главы Чечни, этот случай — прямая угроза отношениям двух стран.