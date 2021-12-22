Председатель СК Бастрыкин: за год мигранты совершили 33,5 тыс. преступлений в России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в совещании Совета безопасности России. Собрание было посвящено вопросам совершенствования законодательства в сфере миграции.

Бастрыкин подчеркнул, что большое влияние на внутреннюю стабильность оказывают правонарушения трудовых мигрантов. По его словам, за 11 месяцев 2021 года было расследовано 33,5 тысячи уголовных дел, фигурантами которых выступали иностранцы. При этом 20% из совершенных преступлений носили тяжкий или особо тяжкий характер. Также председатель СК отметил рост нелегальной миграции.

В связи с этим необходимо организовать дополнительные меры по укреплению законности в данной сфере, считает Бастрыкин. Среди предложенного прозвучала необходимость четкого определения порядка учета мигрантов, включая геномную регистрацию, а также другие виды их контроля.