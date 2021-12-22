Российско-южноафриканская миссия по изучению штамма коронавируса «Омикрон» завершилась

Группа российских специалистов завершила научную миссию в ЮАР по исследованию нового штамма коронавируса «Омикрон».

Такое заявление сделал Роспотребнадзор совместно с Минздравом Южно-Африканской Республики. Российско-южноафриканская научная миссия длилась с 13 по 22 декабря в ЮАР, эксперты изучали клинические и эпидемиологические характеристики омикрон-штамма коронавируса.

С российской стороны участие в исследовании приняли 20 специалистов из Минздрава, Роспотребнадзора и центра «Вектор». Эксперты организовали три рабочие группы, которые были нацелены на развитие многостороннего сотрудничества в борьбе с инфекцией. Стороны договорились об активном обмене данными по исследованиям способов борьбы с COVID-19.