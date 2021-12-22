CNN: Путин поверг Запад в панику без единого выстрела

Журналисты американского телеканала CNN решили разобрать расстановку «фигур» на глобальной геополитической «доске» и пришли к выводу, что президент России Владимир Путин объявил коллективному Западу уверенный мат. В одноименной статье эксперты обвиняют Европейский союз (ЕС) и президента США Джозефа Байдена в «недостатке решимости».

«По мере приближения 2022 года Запад пытается просчитать следующий ход президента России Владимира Путина на геополитической шахматной доске. <…> Давайте посмотрим правде в глаза: Путин может меньше заботиться об угрозах со стороны Запада, находясь в завидном положении, когда он может командовать», — пишут труженики пера.

Европа, по мнению авторов статьи, сейчас находится в «тисках энергетического кризиса», Брюсселю пока приходится довольствоваться собственными запасами. Россия же обеспечивает около 40% импорта газа в ЕС, а значит может противостоять самым жестким экономическим санкциям.

Федеральное агентство новостей /

Прямо сейчас на Западе наступил «пикантный геополитический момент», добавляют журналисты CNN: президент Владимир Зеленский боится «вторжения» российских войск на Украину, Брюссель пытается найти выход из общеевропейского энергетического кризиса, бывший канцлер ФРГ и главный переговорщик ЕС Ангела Меркель ушла на пенсию, а Джо Байден пугает союзников и собственную администрацию беспорядочной внешней политикой.

«Без единого выстрела Путину удалось повергнуть Запад в коллективную панику», — обращают внимание эксперты.

В Соединенных Штатах уверены, что Россия «ведет гибридную войну с Западом», «организует кибератаки» и «вмешивается в выборы». При этом Москва участвует в переговорах с Пекином по созданию закрытой торговой сети, которая уменьшит зависимость от ситуации на мировом рынке и платежной системы SWIFT.

«Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Их удручающе мало. Некоторые варианты остаются: закрытие границ для россиян, блокировка многомиллионных сделок с недвижимостью и даже приказ о немедленной высылке российских граждан из западных стран. Другими словами, все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта», — резюмируют журналисты CNN.

Энергетический кризис в Европе достиг своего пика 21 декабря. Впервые в истории стоимость тысячи кубометров голубого топлива составила 2 100 долларов за одну тысячу кубов.