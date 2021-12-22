Вице-спикер ЗакСа Красноярского края Натаров после задержания попал в больницу

Заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова госпитализировали. Такой информацией поделился краевой суд.

Отмечается, что Натаров не явился на судебное заседание, где должен был решиться вопрос о мере пресечения для него, из-за ухудшения здоровья.

Ранее стало известно о задержании Сергея Натарова в связи с уголовным делом о мошенничестве, по которому проходит его сын, бывший советник губернатора края Антон Натаров. Речь идет о незаконной закупке угля для администрации города Игарки.