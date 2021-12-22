Лавров: Запад пытается выставить дело о гибели MH17 как государственное, а не уголовное

Страны коллективного Запада изо всех сил стремятся политизировать дело о гибели борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии, а не расследовать его как уголовное преступление. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью RT глава дипломатического ведомства прокомментировал нападки на Россию в связи с гибелью борта гражданских авиалиний Малайзии в небе над Донбассом. Страны коллективного Запада изо всех сил пытаются приписать Москве причастность к трагедии, игнорируя криминальную сторону инцидента, подчеркнул дипломат.

«Мы видим, конечно, попытки создать впечатление, будто это не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми. Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее судья Хендрик Стейнхейс отказал защите по делу MH17 в ходатайстве по отношению к прокуратуре Нидерландов. Сторона обвинения объявила «нерелевантными» показания свидетеля S45, которые опровергают навязываемую Украиной и коллективным Западом теорию об использовании в Донбассе ЗРК «Бук».