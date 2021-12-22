Лавров: глава МИД Германии Бербок готова посетить Россию

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок готова приехать в Россию. Об этом рассказал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат сообщил, что встретил немецкую коллегу в Стокгольме. По его словам, они с Бербок «неплохо поговорили».

«Естественно, я подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать», — приводит слова Лаврова телеканал RT.

Церемония назначения нового германского правительства проходила 8 декабря на территории дворца Бельвю. Свидетельства министрам вручил президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер. В тот же день Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ и принес присягу.