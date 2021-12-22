Неспортивная стрельба. Мэра Краснодара подозревают в необычной взятке

В середине ноября краснодарские депутаты избрали новым мэром города Андрея Алексеенко, уже сегодня задержанного по подозрению в получении взятки «в особо крупном размере».

Следователи полагают, что в 2018 году Алексеенко, будучи заместителем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, получил «в подарок» итальянское спортивное ружье Perazzi high techs стоимостью около 1,6 миллиона рублей.

В обмен на предмет роскоши чиновник мог беспрепятственно выдать заключение курируемого им строительного департамента «о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков». Журналисты выяснили, что речь идет о сомнительном застройщике ООО «ВИК» — юридически адрес компании недействителен, а гендиректор дисквалифицирован.

Именно Алексеенко отвечал за жилую застройку в стремительно растущем южном городе. Теперь дома у мэра, как и в его рабочем кабинете, проводятся обыски.

Ксения Павлова /

Губернаторский любимчик

Алексеенко обласкан краевой властью: сначала он занимал пост замглавы Туапсинского района, потом был повышен замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, с 2015 года стал заместителем губернатора, а после ухода знаменитого «прививкой без иголки» мэра Евгения Первышова исполнял обязанности градоначальника. Как отмечали его конкуренты на выборах, шансов против Алексеенко ни у кого не было. Да и предвыборной гонки как таковой тоже не было.

«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», — оговорился новый мэр «по Фрейду», только вступив в должность чуть более месяца назад.

Губернатор Кондратьев, чьи позиции после задержания Алексеенко явно пошатнулись, называл героя сегодняшних новостей «жестким, принципиальным человеком, который доказал, что умеет принимать решения быстро и доводить дело до конца».

Сам новоиспеченный мэр демонстративно выезжал на митинги возле самостроев (незаконное строительство и способствующая этому коррупция — большая проблема Краснодара) и даже рассчитывал серьезно взяться за национальные проекты и госпрограммы: например, задумал запустить первые в России городские электрички. Учитывая коррупционный характер выдвинутых следствием подозрений, Алексеенко, кажется, задержали вовремя.

admkrai.krasnodar.ru / Официальный сайт администрации Краснодарского края

По некоторым данным, мэр Краснодара не в первый раз встречается с правосудием лицом к лицу: во время службы в армии в 1999 году Алексеенко якобы был приговорен по статье 163 УК РФ за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

«И по пунктам "а" — "в", ч. 2, ст. 335 УК РФ "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием"… Совершенное в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», — отмечается в расследовании ростовского Telegram-канала «Зам всех управлений».

Что послужило основанием для вынесения приговора, если информация правдива — остается только догадываться. В любом случае, успешной политической карьере Алексеенко ничего не помешало, хоть генпрокурор Игорь Краснов и призвал в начале декабря не допускать преступивших закон чиновников к власти.

Грядут перемены?

Дело против «кондратьевского» ставленника может быть сигналом для самого губернатора: около года назад у Вениамина Кондратьева был конфликт с силовыми структурами, сообщает «Октагон».

«Еще вчера позиции Кондратьева казались непоколебимыми. Но сейчас они слабеют. Казалось бы, его конфликты с частью старой элиты и миллиардером Олегом Дерипаской остались в прошлом. И тут такой конфуз! И все это в преддверии выборов заксобрания края, которые пройдут в следующем году», — отметил политолог Константин Калачев в комментарии «Акцентам».

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Не исключено, что «дело о ружье» действительно стало следствием внутриэлитной краснодарской войны. Например, с прошлым мэром Евгением Первышовым, ставленником экс-губернатора и бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, у Кондратьева были натянутые отношения. Когда Первышов ушел «на повышение» в Госдуму, где уже сидит Ткачев, у Кондратьева появился шанс взять краснодарскую администрацию под полный контроль. Но не вышло.

Другого мнения придерживается политтехнолог Дмитрий Фетисов: задержание Андрея Алексеенко в один день с другими региональными чиновниками демонстрирует «очередной удар» правоохранительной системы по коррупционным схемам, уверен эксперт.

«Необходимо было показать борьбу с коррупцией. Под "раздачу" попали те фигуры, "которых не жалко". Т.е. люди, заметные в своих регионах и имеющие проблемы с работой, но не имеющие сильных федеральных покровителей», — заявил Фетисов изданию KrasnoddarMedia.

Так или иначе, прошлогодние прогнозы политологов о скорой отставке губернатора Кондратьева не подтвердились. А вот у Краснодара в ближайшее время может появиться третий мэр за последние два месяца.