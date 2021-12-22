Оперштаб не исключил пересмотра запрета на авиасообщение из-за штамма COVID-19 «Омикрон»

Запрет на авиасообщение между странами может быть пересмотрен, завили в оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.

Причина заключается в глобальном распространении штамма коронавируса «Омикрон». Из-за него оперштаб может пересмотреть аспекты запрета на авиасообщение между странами.

«Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность «Омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса», — добавили в оперштабе.

В данный момент справиться с распространением COVID-19 можно только при помощи своевременно сделанной прививки. В России эту процедуру делают одной из четырех отечественных вакцин. Это «Спутник Лайт», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники или на портале «Госуслуги».

Более 44 тысяч человек стали жертвами коронавируса за прошедшую неделю, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом уровень смертности в мире снизился на 9%, сообщает телеканал «360».