Парламент Архангельской области отметил неготовность ЛесЕГАИС к изменениям в Лесном кодексе

Поправки в Лесной кодекс РФ, вступающие в силу с 1 января 2022 года и регулирующие транспортировку древесины с регистрацией в специальном реестре, необходимо отложить. Об этом заявил председатель Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.

Согласно поправкам, перевозка дерева и его переработка могут производиться лишь в государственном реестре или с помощью специального программного обеспечения электронного сопроводительного документа.

Однако модернизация функционала единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) еще не окончена, указал Дятлов. При тестировании пользователями системы были обнаружены недочеты, подтверждающие ее неготовность к взаимодействию с электронными документами.

По мнению депутата, для использования специального ПО большинству лесопользователей следует закупить мобильные устройства, поддерживающие функционирование системы, а также обучить специалистов работе в новых условиях.

С 1 января лесопользователи рискуют не суметь вести работы по заготовке и транспортировке продукции. В связи с этим архангельские депутаты просят изучить вопрос о переносе срока вступления в силу новых положений Лесного кодекса до 1 января 2023 года.