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Коммунальные службы завалили пустырь на набережной реки Пряжка тоннами грязного снега

Происшествия
Коммунальные службы завалили пустырь на набережной реки Пряжка тоннами грязного снега

Жители Адмиралтейского района Петербурга направили в прокуратуру жалобу на коммунальные службы, которые устроили «снежную свалку» на набережной реки Пряжка. Об этом рассказал 78.ru.

По словам петербуржцев, высота «снежной горы» составляет более 30 метров, а занимаемая ею площадь — свыше тысячи квадратных метров. Очевидцы подчеркивают, что грузовые машины несколько суток подряд тоннами свозили грязный снег на набережную реки Пряжка.

Согласно закону, складировать такого типа отходы необходимо в специально отведенных для этого местах. В связи с этим жители мегаполиса обратились в прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий коммунальщиков.

Стоит отметить, что проблема уборки снега в Петербурге до сих пор остается актуальной. Осенью текущего года губернатор Александр Беглов выступал с заявлением о том, что город готов к зиме. Однако текущее положение дел доказывает обратное.

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