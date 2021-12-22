Песков допустил возможность еще одного разговора Путина и Байдена до конца года

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден могут провести еще один сеанс видеосвязи до конца года, однако никаких договоренностей о точной дате и времени нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Кремль и Белый дом могут провести еще одну видеоконференцию до конца этого года, однако точное время встречи до сих пор не согласовано. По словам Пескова, если в переговорах возникнет необходимость, видеоформат саммита позволяет организовать их предельно оперативно.

«Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с американским лидером Джо Байденом 7 декабря. По итогам переговоров стороны условились продолжить контакты на разных уровнях.