Очередное решение Смольного по QR-кодам заставило рестораторов «надеяться на чудо»

Власти Петербурга вновь перенесли введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, баров и торговых центров. Новая дата – 2 января 2022 года.

Напомним, изначально «день X» должен был наступить 1 декабря. Затем введение новых ограничений Смольный перенес на 27 декабря, объясняя отсрочку неплохими темпами вакцинации. Но в двадцатых числах декабря суточная заболеваемость коронавирусом в Северной столице превысила показатели Москвы, а решения правительства по поводу новых ограничений все не было.

Бизнесмены в свою очередь настойчиво просили отложить требования об электронных пропусках до февраля 2022-го года. Один из аргументов: проверки QR-кодов в местах с высокой проходимостью повысит риск распространения вируса. В администрации Петербурга обещали прислушаться и тянули практически до последнего.

Невские Новости /

И вот за девять дней до нового года городские власти внезапно выносят решение. QR-коды вводятся, но со 2 января. В качестве некой компенсации для кафе и ресторанов отменили ограничение по времени работы в новогоднюю ночь, видимо, полагая, что COVID-19 тоже будет занят подготовкой к празднику.

Однако метания Смольного ввели некоторых бизнесменов в ступор. Предприниматели уже сомневаются по поводу того, насколько рационально работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

Пока понятно, что в длинные новогодние каникулы, когда в Петербург хлынет поток туристов, зайти перекусить и погреться в кафе смогут уже не все желающие. Остается надеяться на сознательность граждан, рассказал «Политике Сегодня» президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западному ФО Леонид Гарбар, и на то, что Смольный преподнесет петербуржцам еще один «подарок».

«Если в этом году будет какой-то поток внутренних туристов с 1 по 9 января, то, конечно, не хотелось бы их терять, потому что где-то ведь им есть нужно. А есть нужно три раза в день. Я надеюсь, что они будут приезжать с QR-кодами. Но подождем, вдруг что-то изменится. Может быть потом еще отменят. Это будет восприниматься как новогодний подарок», – сказал собеседник «Политики Сегодня».

Невские Новости / Тильда Котлинская

Пока поводов рассчитывать на послабления мало: уже несколько дней подряд в Петербурге коронавирусом заболевает чуть больше двух тысяч человек в сутки. Это первое место по стране. Хотя ранее губернатор Александр Беглов уверенно обещал к середине января 2022 года достичь коллективного иммунитета к COVID-19. Растет и смертность: с 21 на 22 декабря скончались 66 человек. По этому показателю Северная столица занимает второе место после Москвы.