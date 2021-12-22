На каникулы. Госдума отметила завершение осенней сессии новыми законами

Госдума VIII созыва завершила осеннюю сессию 2021 года. Об этом на пленарном заседании заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

Первым подводить итоги сессии взялся глава коммунистов Геннадий Зюганов. Он призвал народных избранников признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и помочь детям из этих регионов.

Затем выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил присутствующим о скандальных инцидентах, которые имели место в Госдуме с подачи депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В частности, речь шла о недавнем «коммунистическом пикете» против введения QR-кодов. Также либерал-демократ обвинил КПРФ в «подпольных бильярдных играх» и организации скандальных мероприятий.

«Я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, и все должны заткнутся и уважать нашу страну», — патетически завершил выступление Жириновский.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

После вступительных речей депутаты занялись законотворчеством. Парламентарии одобрили несколько инициатив, в том числе закон об отмене техосмотра для транспортных средств личного пользования. Также были утверждены программа развития Крыма, поправки в Воздушный кодекс РФ, необходимые для формирования беспилотной авиационной системы. Также депутаты одобрили поправки в законопроект о защите информации, который запрещает работу сайтов, дающих людям возможность получить фальшивые документы и удостоверения.

В конце заседания Вячеслав Володин подвел итоги работы парламентариев в 2021 году. Председатель Госдумы заявил, что всего было проведено 23 пленарных заседания и принято 143 закона (более трети из них «имеют социальную направленность»).

Он подчеркнул, что современный российский парламент должен быть открытой площадкой для дискуссий.

«Для нас крайне важна обратная связь и открытость парламента, чтобы принимать эффективные, выверенные решения», — сказал Володин.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Нельзя допускать ситуации, когда партия ставит свои интересы выше интересов граждан, добавил он:

«Партийные споры должны быть. Это балансирует нашу политическую систему. Дискуссия должна быть, это делает законы лучше, позволяет избежать ошибок, но мы должны всегда помнить о людях и нашей стране».

В заключение Вячеслав Володин пожелал коллегам счастья, здоровья, хорошего настроения и успехов в 2022 году. Чтобы народные избранники не расслаблялись, председатель Госдумы напомнил, что у политиков нет выходных.