Представители фракции ЛДПР показали на заседании Госдумы баннер о Рашкине и застреленном лосе

Депутаты Госдумы от ЛДПР принесли на заседание нижней палаты парламента баннер с упоминанием представителя КПРФ Валерия Рашкина и застреленного лося.

Согласно информации источника РИА Новости, политики показали плакат о Рашкине и убитом в Саратовской области лосе. В настоящий момент депутату нельзя посещать охотничьи угодья, пользоваться средствами связи и интернетом, отправлять и получать корреспонденцию, а также связываться с фигурантами уголовного дела и покидать место жительства без разрешения следователя с 23:00 до 07:00. Эти ограничения будут действовать до 13 февраля.

«Депутаты от ЛДПР растянули баннер, на котором написали о Рашкине, и про лося там было еще», — уточняется в сообщении СМИ.

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин поехал охотиться на лося в Саратовской области. На соответствующие действия у политика не было разрешения. После убийства животного депутат пытался спрятать оружие, а части разделанной туши были обнаружены в салоне и багажнике автомобиля «Лада Ларгус».