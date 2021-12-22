Более 50 новых станций метро появятся в Москве в ближайшие годы

Новые станции и ветки метро могут появиться в Москве уже в ближайшие годы, соответствующими планами поделился столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе заседания Мосгордумы.

Власти Москвы планируют открыть 50-60 новых станций подземки. На территории российской столицы также будут запущены три новых ветки метрополитена. Транспортные мощности города будут расширяться на фоне завершения строительства БКЛ.

Диаметры МЦД-3 и МЦД-4 планируется достроить в 2023-2024 годах. Ожидается, что 95% жителей российской столицы будут жить в шаговой доступности от станций метро.