Плохая уборка снега в Петербурге обернулась для организаций штрафами на сумму более 25 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выявила нарушения у организаций, следящих за порядком в городе во время снегопада. Общая сумма штрафов превысила 25 миллионов рублей.

Начавшаяся зима в Петербурге стала настоящим испытанием для коммунальщиков. Местные жители жалуются на плохую уборку улиц после снегопада с конца ноября. В итоге ГАТИ начала проверять организации и выявила множество нарушений. Накануне, 21 декабря, инспекция начислила штрафов на 3 миллиона 150 тысяч рублей. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Общая сумма штрафов с начала зимнего сезона превысила 25 миллионов рублей. Специалисты каждый день осматривают городские улицы, дворовые территории, тротуары и кровли. Они следят, чтобы коммунальщики вовремя наводили порядок.

Губернатор Александр Беглов еще в октябре обещал жителям Северной столицы, что коммунальщики будут оперативно реагировать на непогоду, однако петербуржцы не переставали жаловаться на качество уборки снега. Первый же обильные осадки, вызванные циклоном «Бенедикт», парализовали улицы десятибалльными пробками утром 30 ноября. Особо сложная дорожная обстановка сохранялась в течение всей недели.