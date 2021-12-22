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СК возбудил дело о получении взятки против мэра Краснодара Андрея Алексеенко

Происшествия
/ Обновлено: 22 декабря 2021 13:19
СК возбудил дело о получении взятки против мэра Краснодара Андрея Алексеенко

Правоохранители приняли решение о возбуждении уголовного дела против мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Сотрудники правоохранительных органов уже побывали с обысками на рабочем месте Алексеенко. Представители городской администрации рассказали, что чиновник оказывает следователям необходимое содействие.

Ранее появилась информация, что глава Краснодара якобы получил крупную взятку в обмен на быстрое согласование необходимых документов для строительства многоэтажного дома. Речь идет о 1,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ.

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